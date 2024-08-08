亞股短空長多 台股報酬率居冠、科技股最受法人青睞
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-08 13:29
受到美國經濟可能衰退的利空衝擊，亞股近期暴跌暴漲，市場對亞股的信心也大受衝擊，法人指出，即使加上近期的下跌，台灣及印度的今年以來報酬率仍有 14% 及 8%，穩居亞股報酬率第一第二名，台灣的科技產業優勢及印度經濟快速增長優勢，是亞股當中最為看好的兩個區域。
亞股在 8 月 5 日大幅崩跌，除了韓股盤中一度暫停交易外，日股更是觸發熔斷機制，台股則是單日下跌超過 1,800 點、跌幅超過 8%，創下台股單日收盤最大跌幅、跌點的紀錄，在市場普遍擔憂是否將持續下跌時，包括日本、南韓及台灣在內的亞洲股市隨即在 8 月 6 日大幅上漲。
暴跌後的回漲仍然引發投資人對於亞股未來走勢的高度擔憂，不過先機亞太股票入息基金投資團隊仍對亞股抱持高度信心，他們認為台灣、印度的長期投資價值不變，目前不會對基金中的亞股部分做出任何改變。
先機亞太股票入息基金投資團隊表示，從宏觀環境的角度分析，目前市場普遍預估美國聯準會有機會在今年九月啟動降息，而美國的利率下降，將有助於削弱美元的強勢，並增加包括亞股在內的新興市場股票等風險資產的吸引力。
先機亞太股票入息基金投資團隊表示，從亞洲各區域來看，最看好的國家是台灣，在人工智慧 (AI) 確定成為未來長期趨勢的同時，台灣將是主要受益者，台灣長期最大的優勢在於，領先全球技術及硬體的科技產業，以該團隊目前投資的台灣科技公司台積電為例，台積電使用荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）的設備生產 AI 晶片，不僅為輝達 (NVIDIA) 提供服務，也為全球大多數其他科技硬體生產商提供服務，所建立的硬體製造生態系統的深度和實力極難模仿，對非台灣的競爭對手構成了重大進入障礙。從投資角度來分析，台灣科技產業絕對是擁有強大技術護城河的高投資報酬率企業。
先機亞太股票入息基金投資團隊表示，除了台灣以外，印度是另一個具備長期投資潛力的區域，過去兩屆印度人民黨主導的商業改革推動了經濟的快速正規化，而印度令人印象深刻的人口結構和廣泛的增長機會將繼續推動印度經濟的發展，從印度股市表現來看，印度股市 2023 年的年度報酬率接近 20%，即使在 2024 年 6 月選舉結果出現波動之後，MSCI 印度指數在第二季仍上漲了 9.5%（以美元計算），顯示印度的長期投資價值，已得到投資人的認同。
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