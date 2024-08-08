亞股短空長多 台股報酬率居冠、科技股最受法人青睞

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-08 13:29

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受到美國經濟可能衰退的利空衝擊，亞股近期暴跌暴漲，市場對亞股的信心也大受衝擊，法人指出，即使加上近期的下跌，台灣及印度的今年以來報酬率仍有 14% 及 8%，穩居亞股報酬率第一第二名，台灣的科技產業優勢及印度經濟快速增長優勢，是亞股當中最為看好的兩個區域。

亞股在 8 月 5 日大幅崩跌，除了韓股盤中一度暫停交易外，日股更是觸發熔斷機制，台股則是單日下跌超過 1,800 點、跌幅超過 8%，創下台股單日收盤最大跌幅、跌點的紀錄，在市場普遍擔憂是否將持續下跌時，包括日本、南韓及台灣在內的亞洲股市隨即在 8 月 6 日大幅上漲。

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暴跌後的回漲仍然引發投資人對於亞股未來走勢的高度擔憂，不過先機亞太股票入息基金投資團隊仍對亞股抱持高度信心，他們認為台灣、印度的長期投資價值不變，目前不會對基金中的亞股部分做出任何改變。

先機亞太股票入息基金投資團隊表示，從宏觀環境的角度分析，目前市場普遍預估美國聯準會有機會在今年九月啟動降息，而美國的利率下降，將有助於削弱美元的強勢，並增加包括亞股在內的新興市場股票等風險資產的吸引力。

先機亞太股票入息基金投資團隊表示，從亞洲各區域來看，最看好的國家是台灣，在人工智慧 (AI) 確定成為未來長期趨勢的同時，台灣將是主要受益者，台灣長期最大的優勢在於，領先全球技術及硬體的科技產業，以該團隊目前投資的台灣科技公司台積電為例，台積電使用荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）的設備生產 AI 晶片，不僅為輝達 (NVIDIA) 提供服務，也為全球大多數其他科技硬體生產商提供服務，所建立的硬體製造生態系統的深度和實力極難模仿，對非台灣的競爭對手構成了重大進入障礙。從投資角度來分析，台灣科技產業絕對是擁有強大技術護城河的高投資報酬率企業。