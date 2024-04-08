〈焦點股〉這些東部大飯店業震後暫停營運 遠雄來跌逾4%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-08 10:27

遠雄來營運主體為花蓮遠雄悅來大飯店，在地震後公告，為提供旅客更舒適的休閒環境，進行檢查維修，部分餐廳 4 月中旬陸續開放，但部分飯店場域則關閉至 4 月底。

晶華旗下太魯閣晶英酒店因位於太魯閣內，在此次也受到不少衝擊，太魯閣晶英公告，由於山林需要時間修復，人也亦然，即日起至 4 月 30 日，飯店與團隊決定暫時休息。

而花蓮翰品酒店在地震前已規劃重建，將推出結合豪宅的頂級複合式飯店物業，地震讓雲品所屬集團雲朗觀光提前啟動此重建計畫，即日起已停止營運。