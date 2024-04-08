〈焦點股〉這些東部大飯店業震後暫停營運 遠雄來跌逾4%
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-08 10:27
0403 花蓮強震過後，台灣東部對外交通受阻，再加上山林需要時間恢復，當地不少飯店暫停營運，晶華 (2707-TW)、遠雄來 (2712-W)、雲品 (2748-TW) 和老爺知 (5704-TW) 均受衝擊，今 (8) 日股價聯袂挫，跌幅在 3% 上下，又以遠雄來跌超過 4% 最多。
遠雄來營運主體為花蓮遠雄悅來大飯店，在地震後公告，為提供旅客更舒適的休閒環境，進行檢查維修，部分餐廳 4 月中旬陸續開放，但部分飯店場域則關閉至 4 月底。
晶華旗下太魯閣晶英酒店因位於太魯閣內，在此次也受到不少衝擊，太魯閣晶英公告，由於山林需要時間修復，人也亦然，即日起至 4 月 30 日，飯店與團隊決定暫時休息。
而花蓮翰品酒店在地震前已規劃重建，將推出結合豪宅的頂級複合式飯店物業，地震讓雲品所屬集團雲朗觀光提前啟動此重建計畫，即日起已停止營運。
法人認為，在疫後國人出國旅遊暢旺的市況下，國旅已相對有壓，在此次地震後，旅客提升前往東部旅遊的意願尚需時間，短期內看東部觀光業的營運動能受到壓力。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇