蟬連4年！台電奪台灣永續行動3大獎 開展限量好禮等你拿

2024 亞太永續博覽會今（8）日於世貿一館盛大開展，同時舉行台灣永續行動獎頒獎典禮，台電今年以電力科普教育、小水力計畫及智慧用電方案，奪下兩銀一銅 3 項大獎，連四年獲肯定；並歡迎參觀民眾到場體驗 Web AR 互動遊戲，挑戰問答，把帆布保冷袋、回收再生編織襪等限定好禮帶回家。 2024 亞太永續博覽會暨台灣永續行動獎今日舉行頒獎典禮並同步開展，現場台電由副總經理蔡志孟代表領獎，台灣永續行動獎自 2021 年起由台灣永續能源研究基金會主辦，以聯合國 17 項永續發展目標（SDGs）為指標，表揚實踐環境永續、社會共融及經濟發展面向的企業機構。

台電自獎項開辦以來連續四年獲獎，今年再以「電力科普教育交響樂」、「涓滴成電小水力」及「眾力集結打造智慧用電」三大行動獲得 SDGs 第 4 項（優質教育）、第 7 項（可負擔的永續能源）與 SDGs 第 12 項（責任消費及生產）類別兩銀一銅 3 大獎。



台電說明，為邁向 2050 淨零碳排目標，台電持續推展再生能源等無碳、低碳多元電力，其中水力發電雖是最古老的發電方式，但至今仍帶來大自然賞賜的永續能源，台電自 2016 年啟動全國小水力計畫，挑選 10 處潛力廠址，結合既有水庫、水力電廠與圳路等水利設施設置 2 萬瓩以下的小型發電設備，兼具環境衝擊較小、工程簡易快速及建造成本較低等優勢，2022 年起陸續商轉，年貢獻超過 1 億度綠電，等同提供約 2.8 萬家戶全年用電，年減碳量近 6 萬公噸，讓一滴水可重複利用，發揮加乘效益。



台電指出，除了發電端，近來也持續推動用電需求多元管理，以因應綠能發展衍生的新時間電價、電動車用電整合方案及小額綠電認購等，打造智慧用電生活型態；另台電亦聚焦電力科普教育，如打造科普環島列車、電力職場青年參訪計畫，以及全國唯一電力設計競賽「瓩設計獎」，讓電力知識有感連結大眾日常生活。



台電表示，此次除獲永續行動三獎肯定，也以「Energy Go！能源與生態共舞」為題與中油聯手代表經濟部參展 2024 亞太永續博覽會，今起連三天免費展出，展場設計呼應主題，運用大面積潔白輕透再生材質布料，並採高開放式布局，減少裝飾與材料使用，現場也有如迷你森林，以原生木麻黃植栽及蝙蝠巢箱復刻雲林台西風場蝙蝠棲地，參觀民眾更可體驗 Web AR 互動遊戲，挑戰 QA 知識問答，還可把帆布保冷袋、回收再生編織襪等限定好禮帶回家。