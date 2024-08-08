營收速報 - 尖點(8021)7月營收3.20億元年增率高達40.78％
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15
今年1-7月累計營收為19.46億元，累計年增率33.64%。
最新價為32元，近5日股價下跌-10.62%，相關其他電子下跌-10.95%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-61 張
- 外資買賣超：-76 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+15 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|3.20億
|41%
|0%
|24/6
|3.18億
|41%
|9%
|24/5
|2.92億
|48%
|4%
|24/4
|2.80億
|47%
|4%
|24/3
|2.69億
|34%
|18%
|24/2
|2.28億
|17%
|-5%
尖點(8021-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電子線路板專用微型鑽針及銑刀之產銷。電子線路板製程加工。電腦數值控制工具機專用切削刀具及加工週邊設備之產銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈焦點股〉建碁7月營收年月雙增 連拉2根漲停
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中砂(1560-TW)目標價調降至365元，幅度約3.95%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)EPS預估上修至37.78元，預估目標價為571元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估上修至3.69元，預估目標價為40元
鉅亨號貼文看更多
下一篇