〈ESG狂潮〉國營事業惟一！台電獲頒「友善育兒事業獎─標竿企業」

台電為照顧員工托育需求，致力打造友善家庭就業環境，自 2022 年於北部、中部、南部等地區打造 7 處職場互助教保服務中心，並推動多元育兒措施，今（28）日獲頒臺北市 113 年「友善育兒事業獎 - 標竿企業組」，也是國營事業唯一獲獎單位。



臺北市政府為鼓勵企業推動友善育兒措施，今年首度設立「友善育兒事業獎」，上午舉行頒獎典禮，台電由副總經理蔡志孟代表接受臺北市市長蔣萬安頒獎表揚。



台電表示，隨著台電持續年輕化，為鼓勵新世代同仁安心邁向結婚生子、育兒照顧等人生階段，並配合國家「0 至 6 歲國家一起養」政策推行，除與民間托兒機構洽簽優惠就學措施，2022 年亦於北部、中部、南部等地區打造 7 處職場互助教保服務中心，數量居國營事業之冠。其中，位於臺北市的輸變電工程處教保中心，去 (2023) 年更榮獲行政院人事行政總處「公部門籌設職場托育設施評比」特優獎肯定。



台電指出，為照顧新世代員工願婚、敢生、樂養需求，台電每年辦理聯合婚禮、鼓勵提早生育加碼獎金等，同時為協助員工兼顧工作及家庭，台電提供育幼減工、彈性工時、友善育兒假別，並與時俱進提供各項托育措施，以具體行動營造職場友善育兒環境。

