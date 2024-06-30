〈ESG狂潮〉給台電拍拍手！蟬聯7年亞洲企業社會責任獎 奪「人力投資」及「綠色領導」雙獎
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-30 08:28
亞洲永續黃金指標大獎「亞洲企業社會責任獎」昨（28）日於越南胡志明市舉行頒獎典禮，台電以獨創的電力運維人才訓練基地「大林模擬操作中心（簡稱大林模中）」、肩負友善環境使命的「生態電廠」，一舉斬獲「人力投資獎」及「綠色領導獎」兩項大獎，更從 2018 年起連續 7 年獲亞洲企業社會責任獎肯定。
亞洲企業商會長期致力於區域永續發展，自 2011 年起舉辦亞洲企業社會責任獎，是亞洲多國企業參與最踴躍的永續指標獎項，全球至今累計包含我國、新加坡、泰國、香港及中國等 19 個國家，超過 500 個單位共逐榮耀。2024 年頒獎典禮昨日晚間於越南舉行，共頒發綠色領導獎、人力投資獎、社會公益發展獎、循環經濟領袖獎等 8 大獎項。
台電致力將永續發展融入電力核心本業，回應友善環境使命並投入電力人才培育，繼 2019 年以 VR 科技結合高空作業人員專業技術訓練、2022 年以球隊人才培育制度獲得「人力投資獎」肯定，今年再以台電獨有的大林模中訓練基地及電廠運維人才考證制度脫穎而出，與信義房屋、SOGO、台灣人壽等知名企業同享殊榮。
台電說明，為確保穩定供電任務，台電嚴格把關發電技術人員專業能力及實務經驗，自 1974 年起於大林電廠陸續打造水、火力發電機組模擬操作中心，以模擬器實戰演練培訓各水、火力發電廠的運轉維護人員，就像飛行員透過飛航模擬器來提升操作熟悉度。
半世紀以來，從電廠新進人員到儲備主管，每年都有近千名學員接受大林模中洗禮，而大林模中更於 2006 年開始實施四階段證照制度，最終要求電廠第一線關鍵角色「值班主任」皆通過四道魔王關卡，確保可沉著應對上百種現場情境，並結合回訓機制以精進技術水準。
台電指出，大林模中不僅是台電內部訓練基地，也協助國內民營電廠與國外電廠代訓，曾替關島、印尼、韓國及阿拉伯國家等國發電人員量身打造設備模擬訓練課程；2019 年改建後，全面升級模擬器設備，課程設計也不斷與時俱進。
除電力穩供外，台電亦視友善環境為重要使命，延續 2022 年淨零排放策略、2023 年南鹽光儲能榮獲「綠色領導獎」肯定，今年以「生態電廠與自然共生共好」主題，第 3 度蟬聯該獎項。台電 2019 年首度發布環境白皮書，開啟電力設施生態共融計畫，納入外部專家學者、環保團體及地方政府等多元夥伴合作，並於 2023 年成立生態保育專家小組，以企業層級響應國際 OECM（其他有效保護區）精神。
台電從上百個電力場域盤點 15 座潛力電廠，進一步選出最終 5 處打造生態電廠，陸續推動台西風場蝙蝠棲地移居、興達電廠永安濕地飛鳥電廠營造等，近 3 年累計投入超過 2.38 億元、近 2 萬人力於環境友善作為。除台西、興達之外，台電也在台中大甲溪電廠設立馬鞍壩生態魚道，於苗栗卓蘭電廠營造螢火蟲生態棲地，在南投萬大電廠發現霧社血斑天牛、無尾葉鼻蝠等珍稀動物，並成功復育原生種「臺灣大豆」，讓生態電廠成為環境教育的推手之一。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 國營事業唯一 台電打造生態電廠 2度奪遠見ESG企業永續獎
- 國營事業惟一！台電獲頒「友善育兒事業獎─標竿企業」
- 台電與美國電力研究院簽MOU 引進美國氫能技術 並加入「低碳倡議」
- 〈ESG狂潮〉國營事業惟一！台電獲頒「友善育兒事業獎─標竿企業」
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇