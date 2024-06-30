〈ESG狂潮〉給台電拍拍手！蟬聯7年亞洲企業社會責任獎 奪「人力投資」及「綠色領導」雙獎

亞洲永續黃金指標大獎「亞洲企業社會責任獎」昨（28）日於越南胡志明市舉行頒獎典禮，台電以獨創的電力運維人才訓練基地「大林模擬操作中心（簡稱大林模中）」、肩負友善環境使命的「生態電廠」，一舉斬獲「人力投資獎」及「綠色領導獎」兩項大獎，更從 2018 年起連續 7 年獲亞洲企業社會責任獎肯定。



亞洲企業商會長期致力於區域永續發展，自 2011 年起舉辦亞洲企業社會責任獎，是亞洲多國企業參與最踴躍的永續指標獎項，全球至今累計包含我國、新加坡、泰國、香港及中國等 19 個國家，超過 500 個單位共逐榮耀。2024 年頒獎典禮昨日晚間於越南舉行，共頒發綠色領導獎、人力投資獎、社會公益發展獎、循環經濟領袖獎等 8 大獎項。



台電致力將永續發展融入電力核心本業，回應友善環境使命並投入電力人才培育，繼 2019 年以 VR 科技結合高空作業人員專業技術訓練、2022 年以球隊人才培育制度獲得「人力投資獎」肯定，今年再以台電獨有的大林模中訓練基地及電廠運維人才考證制度脫穎而出，與信義房屋、SOGO、台灣人壽等知名企業同享殊榮。



台電說明，為確保穩定供電任務，台電嚴格把關發電技術人員專業能力及實務經驗，自 1974 年起於大林電廠陸續打造水、火力發電機組模擬操作中心，以模擬器實戰演練培訓各水、火力發電廠的運轉維護人員，就像飛行員透過飛航模擬器來提升操作熟悉度。