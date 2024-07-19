電業法修正3大重點：放寬綠電交易、納管併網型儲能及台電不分拆

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-19 18:14

經濟部擬訂「電業法」部分條文修正草案，並於今 (19 日) 預告，修正重點有三，包括：放寬再生能源售電業間可交易，不僅限用戶；新納管「併網型儲能及需量反應措施」為特定電力供應業；台電維持綜合電業組織型態，整合發電、輸配電及售電等資源。

經濟部強調，為使綠電交易彈性，本次修法即放寬現行綠電交易限制，同時為因應再生能源發展，「強化電力系統、併網型儲能及需量反應措施」等新興電力資源已然成為發展重點，但現行法規對此類新型態電力資源缺乏明確定義與規範，故增訂一新電業類別予以納管，修正重點如下：

1、修正「再生能源售電業」的定義，刪除其原銷售對象僅限用戶的規定，放寬再生能源售電業間可交易。

2、新增特定電力供應業的類別，納管「併網型儲能及需量反應措施」參與電力交易平台需取得電業執照，並應負起營業、緊急事故通報義務。

另本次修法亦考量近年能源價格受國際地緣政治及全球疫情影響而劇烈波動，同時為穩定電力供應並達成淨零轉型，各項電源及電網建設皆需仰賴龐大資金挹注，因而評估由台電維持綜合電業組織型態，整合發電、輸配電及售電等資源，方能最大化協助政府政策的推動。