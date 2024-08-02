巴菲特連12天賣出美國銀行股票 套現38億美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-02 14:27

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 連續第 12 天出售美國銀行 (BAC-US) 股票，自今年 7 月中旬以來，波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway Inc.) 所持美國銀行股份，已經大幅削減 8.8%，即 38 億美元。

根據周四 (1 日) 晚間提交的監管文件，波克夏在 7 月 30 日至 8 月 1 日期間出售美國銀行股票，套現 7.79 億美元。目前公司仍持有這家總部位於北卡羅來納州夏洛特市的銀行逾 9.42 億股，價值 372 億美元。

儘管巴菲特一直聲稱「不會做空美國」，但波克夏已經連續 12 天賣出美國銀行，美銀股價也由 44.44 美元高點一路滑落。

巴菲特對美國銀行的投資，起於 2011 年，當時交易價格接近 5 美元，巴菲特向這家銀行投資了 50 億美元，以換取優先股和購買普通股的權利，這在金融危機後發出了對銀行充滿信心的重要信號。

自那之後，美國銀行維持長期漲勢，今年在 7 月中的高點，漲幅一度高達 30%，但自此之後，其股價已由高點下跌 10% 以上，周四報 39.50 美元，其走勢基本與 KBW 銀行指數保持一致。

長期以來，波克夏都是美國銀行的第一大股東。巴菲特對於美國銀行的這筆投資，一直被視為他對美國銀行執行長 Brian Moynihan 領導能力的認可。巴菲特此前曾多次在公開場合稱讚這位 CEO。