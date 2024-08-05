巴菲特旗下波克夏加速減持蘋果！專家直指恐出自一重大擔憂

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 09:09

股神巴菲特執掌的波克夏海瑟威 (下稱波克夏)(BRK.A-US) 上週五 (2 日) 公布今年第二財季業績表現，營收和凈利均遠超市場預期。此外，巴菲特加快減持蘋果的速度也引發市場對於大型科技股估值過高的擔憂。

波克夏拋售所持蘋果股權的 49.4%，持股數量從第一財季末的 7.89 億股大降至 4 億股左右。此前，巴菲特在第一季度將蘋果的股權削減了 13%，並在 5 月份的伯克希爾年會上暗示，這是出於稅收原因。

巴菲特當時指出，若美國政府希望彌補不斷攀升的財政赤字，提高資本利得稅，「少量出售蘋果」將使波克夏股東長期受益。目前，大幅減持後的波克夏持有蘋果約 2.6% 的股份，按照上週五每股 219.86 美元計算，價值約 880 億美元。

但第二財季的大幅拋售顯示這可能不僅僅是一種節稅舉措，且自 7 月中以來，巴菲特還開始減持第二大持股的美國銀行 (BAC-US) ，旗下波克夏已經連 12 個交易日減持，累計減持 9 千萬股，套現約 38 億美元。

截至今年 6 月，波克夏股權投資的總公允價值中，72% 集中於美國運通、蘋果、美國銀行、雪佛龍和可口可樂，持股市值分別為 351 億美元、842 億美元、411 億美元、186 億美元、255 億美元。

當前，一個關鍵問題是，巴菲特是否在第三財季持續減持蘋果，甚至可能完全清倉。

蘋果上週四 (1 日) 公布 2024 財年第三財季財報，營收年增 5%，表現優於分析師預期，但在大中華區的表現卻令市場失望，營收年減 6.5% 至 147 億美元，低於市場預期的 153 億美元。蘋果將這其歸咎於美元走強，但即便排除匯率影響，在中國市場銷售額的下降也超過分析師預期。

自 2016 年以來，波克夏在巴菲特的投資副手 Ted Weschler 和 Todd Combs 的影響下購買蘋果股票。多年來大幅增持蘋果使其成為波克夏最大持股，並稱這家科技巨頭是僅次於他的保險公司的第二大業務。在過去兩季出售後，蘋果仍是波克夏最大持倉。

此外，波克夏在第二季度末的現金儲備達 2769 億美元，再創新高，遠高於第一季度末 1890 億美元，現金儲備之所以大幅增長，主要因為波克夏凈賣超 755 億美元的股票，連續第七季賣出的股票多於買入的股票。有分析指出，波克夏持有的巨額現金，可能表明巴菲特對美國整體經濟的擔憂。

許多投資人將波克夏視為風向球。根據上週五公佈的就業數據顯示，美國就業增長放緩，失業率達到 2021 年 10 月以來的最高水準，這促使一些分析師預測聯準會 (Fed) 下月開始多次降息。一旦降息開始，該公司從短期國債中獲得的回報應會下降。

另外，波克夏也在減少現金回購自己的股票，在第二財季僅回購 3.45 億美元，7 月前三周則沒有回購。