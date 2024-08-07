〈財報〉音樂和遊戲業務助攻上季業績靚 索尼上調全年財測

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-07 23:30

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索尼集團 (Sony Group) 周三 (7 日) 公布 2024 會計年度第一季財報(節至 6/30)，在音樂和遊戲軟體業務強勁推動下，該季營益年增 10%、營收表現亮眼，雙雙打敗華爾街分析師預期。與此同時，該公司還上調全年財測。

展望未來，索尼團預估 2024 會計年度營收將達到 12.6 兆日元、營益上調 3% 至 1.3 兆日元，兩者均較先前預期有所提高。

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在日銀 (日本央行 / BOJ) 升息和美國疲軟的就業數據引發對經濟衰退的擔憂之後，金融市場最近幾日起伏不定。索尼總裁十時裕樹 (Hiroki Totoki) 在法說會上表示：「我們非常擔心匯率的突然波動和經濟下滑的可能性，特別是在美國。」

日元升值促使投資人重新評估日本跨國公司的展望，因為日元疲軟曾替許多重量級出口商提供了緩衝。索尼集團預估今年的匯率約為 145 日元兌 1 美元。

根據財報，索尼第一季營收年增 1.6% 至 3 兆日元、營益年增 10% 至 2,790 億日元 (合 19.9 億美元)，高於分析師預估的 2,750 億美元。另外該季淨利年增 6.5% 至 2,316 億日元高於去年同期的 2,170 億日元。

圖：Sony 第一季財報

分析指出，索尼亮眼的財報佳績主要受惠 PlayStation 部門《絕地戰兵 2》(Helldivers 2) 等第一人稱視角等線上多人遊戲的流行，不過最大推動力還是來自有利率匯率。該公司在上季賣出 240 萬套舊款 PlayStation 5，遠遜分析師預估的 300 萬台。

晨星投資主管 Kazunori Ito 表示:「PlayStation 業務並不像數據顯示的那麼好，因為其利潤和收入被日元疲軟誇大了。索尼曾表示，硬體銷售將從本會計年度開始放緩，但這一速度似乎比我們預期的要快得多。」

東洋證券分析師 Hideki Yasuda 表示，音樂業務已成為理想的搖錢樹，令其他公司羨慕不已。在可預見的未來，這一業務應該會繼續擴張。