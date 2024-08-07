營收速報 - 鑫科(3663)7月營收5.00億元年增率高達138.27％
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 17:15
今年1-7月累計營收為22.41億元，累計年增率67.08%。
最新價為79.2元，近5日股價下跌-5.76%，相關其他電子類指數下跌-12.06%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2302 張
- 外資買賣超：+2932 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-630 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|5.00億
|138%
|0%
|24/6
|4.99億
|165%
|3%
|24/5
|4.83億
|114%
|128%
|24/4
|2.12億
|26%
|29%
|24/3
|1.64億
|-17%
|-4%
|24/2
|1.70億
|-11%
|-20%
鑫科(3663-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為各式薄膜濺鍍靶材及貴金屬材料之加工銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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