search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 鑫科(3663)7月營收5.00億元年增率高達138.27％

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 17:15


鑫科(3663-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣5.00億元，年增率138.27%，月增率0.04%。

今年1-7月累計營收為22.41億元，累計年增率67.08%。

最新價為79.2元，近5日股價下跌-5.76%，相關其他電子類指數下跌-12.06%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2302 張
  • 外資買賣超：+2932 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-630 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 5.00億 138% 0%
24/6 4.99億 165% 3%
24/5 4.83億 114% 128%
24/4 2.12億 26% 29%
24/3 1.64億 -17% -4%
24/2 1.70億 -11% -20%

鑫科(3663-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為各式薄膜濺鍍靶材及貴金屬材料之加工銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收鑫科

相關行情

台股首頁我要存股
鑫科79.210.00%
美元/台幣32.681-0.02%

鉅亨贏指標

了解更多

#大戶買散戶拋

中強短弱
鑫科

73.91%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty