營收速報 - 太欣(5302)7月營收133萬元年增率高達330.32％
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 16:15
今年1-7月累計營收為888萬元，累計年增率6.7%。
最新價為11.35元，近5日股價下跌-14.06%，相關半導體類指數下跌-10.27%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-43 張
- 外資買賣超：-43 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|133萬
|330%
|-15%
|24/6
|157萬
|17%
|38%
|24/5
|114萬
|-66%
|-27%
|24/4
|155萬
|99%
|38%
|24/3
|112萬
|-28%
|65%
|24/2
|68萬
|98%
|-54%
太欣(5302-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路研究發展.設計。積體電路製造。積體電路銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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