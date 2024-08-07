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鉅亨速報

營收速報 - 太欣(5302)7月營收133萬元年增率高達330.32％

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 16:15


太欣(5302-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣133萬元，年增率330.32%，月增率-15.14%。

今年1-7月累計營收為888萬元，累計年增率6.7%。

最新價為11.35元，近5日股價下跌-14.06%，相關半導體類指數下跌-10.27%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-43 張
  • 外資買賣超：-43 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 133萬 330% -15%
24/6 157萬 17% 38%
24/5 114萬 -66% -27%
24/4 155萬 99% 38%
24/3 112萬 -28% 65%
24/2 68萬 98% -54%

太欣(5302-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路研究發展.設計。積體電路製造。積體電路銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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