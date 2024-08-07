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鉅亨速報

營收速報 - 聯嘉(6288)7月營收4.40億元年增率高達35.97％

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 15:15


聯嘉(6288-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣4.40億元，年增率35.97%，月增率-6.24%。

今年1-7月累計營收為32.40億元，累計年增率34.19%。

最新價為25.55元，近5日股價下跌-13.67%，相關汽車工業下跌-9.45%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1027 張
  • 外資買賣超：+1024 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 4.40億 36% -6%
24/6 4.69億 36% -6%
24/5 5.02億 35% 13%
24/4 4.42億 43% -19%
24/3 5.49億 32% 42%
24/2 3.85億 27% -15%

聯嘉(6288-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為LED車燈模組及元件。LED號誌燈、路燈、節能照明產品及模組。LED背光源元件及模組。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收聯嘉

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