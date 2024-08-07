營收速報 - 聯嘉(6288)7月營收4.40億元年增率高達35.97％
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 15:15
今年1-7月累計營收為32.40億元，累計年增率34.19%。
最新價為25.55元，近5日股價下跌-13.67%，相關汽車工業下跌-9.45%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1027 張
- 外資買賣超：+1024 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|4.40億
|36%
|-6%
|24/6
|4.69億
|36%
|-6%
|24/5
|5.02億
|35%
|13%
|24/4
|4.42億
|43%
|-19%
|24/3
|5.49億
|32%
|42%
|24/2
|3.85億
|27%
|-15%
聯嘉(6288-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為LED車燈模組及元件。LED號誌燈、路燈、節能照明產品及模組。LED背光源元件及模組。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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