前進美濃 彰銀用客語宣導安養信託 協助高齡試算評估
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-07 16:45
為普及安養信託，彰化銀行（2801-TW）響應信託公會「村里辦信託宣導行腳計畫」，今年 7 月於新北市萬里區及高雄市美濃區舉辦安養信託宣導，提升民眾對信託的認識，協助以「高齡評估試算表」結合實務案例分享，讓在地民眾了解如何善用安養信託保障自身資產、防制詐騙。
彰銀深耕在地化服務，貼近民眾需求，於高雄美濃場次全程以「客語」進行「護財產、防詐騙、顧安養」宣導，剖析安養信託的特性與優點，再透過信託公會設計的「高齡評估試算表」結合實務案例分享，協助民眾自行簡易評估財務狀況與高齡風險，找到合適的財務規劃方向，並藉由問答環節，增加與民眾的互動，不僅拉近與民眾的距離，更確保民眾不因語言不通錯失金融資源，體現對不同文化背景居民的尊重與關懷，落實彰化銀行公平待客原則。
隨著社會老齡化問題日益嚴峻，彰銀在安養信託服務方面持續精進措施，除利用信託監察人制度，降低高齡詐騙案件發生，另推出定期定額追加信託財產功能，委託人可事先約定自存款帳戶每月定額扣款，無痛累積信託資產，再搭配預開型安養信託，便利客戶及早進行退休儲備與信託規劃，提供客戶更加完善和貼心的金融友善服務，實現普惠金融的目標。
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