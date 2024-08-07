營收速報 - 皇翔(2545)7月營收10.32億元年增率高達146.09％
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 19:15
今年1-7月累計營收為67.50億元，累計年增率322.51%。
最新價為55.1元，近5日股價下跌-15.1%，相關建材營造下跌-10.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-220 張
- 外資買賣超：-174 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-46 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|10.32億
|146%
|-10%
|24/6
|11.45億
|384%
|22%
|24/5
|9.39億
|361%
|-22%
|24/4
|12.04億
|628%
|-41%
|24/3
|20.46億
|1807%
|2327%
|24/2
|8,431萬
|-60%
|-72%
皇翔(2545-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建住宅、商業大樓出租出售業務。有關建材之買賣及進出口業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 市場V轉時刻來臨，轉機就靠這檔「台積電認證飆股」!!
- 營收速報 - 遠雄(5522)7月營收32.93億元年增率高達127.64％
- 營收速報 - 越峰(8121)7月營收2.97億元年增率高達53.37％
- 中華電信發布台灣首家電信業TNFD報告 領航產業永續共榮
鉅亨號貼文看更多
下一篇