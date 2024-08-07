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鉅亨速報

營收速報 - 皇翔(2545)7月營收10.32億元年增率高達146.09％

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 19:15


皇翔(2545-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣10.32億元，年增率146.09%，月增率-9.87%。

今年1-7月累計營收為67.50億元，累計年增率322.51%。

最新價為55.1元，近5日股價下跌-15.1%，相關建材營造下跌-10.46%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-220 張
  • 外資買賣超：-174 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-46 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 10.32億 146% -10%
24/6 11.45億 384% 22%
24/5 9.39億 361% -22%
24/4 12.04億 628% -41%
24/3 20.46億 1807% 2327%
24/2 8,431萬 -60% -72%

皇翔(2545-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建住宅、商業大樓出租出售業務。有關建材之買賣及進出口業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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