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鉅亨速報

營收速報 - 原相(3227)7月營收7.59億元年增率高達48.25％

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 16:15


原相(3227-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣7.59億元，年增率48.25%，月增率5.18%。

今年1-7月累計營收為45.54億元，累計年增率52.13%。

最新價為154.5元，近5日股價下跌-11.52%，相關半導體類指數下跌-10.27%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-572 張
  • 外資買賣超：+196 張
  • 投信買賣超：+30 張
  • 自營商買賣超：-798 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 7.59億 48% 5%
24/6 7.22億 50% 6%
24/5 6.83億 61% 7%
24/4 6.40億 31% 7%
24/3 5.98億 42% 12%
24/2 5.35億 50% -13%

原相(3227-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為互補金氧半導體影像感測積體電路之研究、開發、設計、生產及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收原相

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