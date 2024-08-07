營收速報 - 原相(3227)7月營收7.59億元年增率高達48.25％
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 16:15
今年1-7月累計營收為45.54億元，累計年增率52.13%。
最新價為154.5元，近5日股價下跌-11.52%，相關半導體類指數下跌-10.27%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-572 張
- 外資買賣超：+196 張
- 投信買賣超：+30 張
- 自營商買賣超：-798 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|7.59億
|48%
|5%
|24/6
|7.22億
|50%
|6%
|24/5
|6.83億
|61%
|7%
|24/4
|6.40億
|31%
|7%
|24/3
|5.98億
|42%
|12%
|24/2
|5.35億
|50%
|-13%
原相(3227-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為互補金氧半導體影像感測積體電路之研究、開發、設計、生產及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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