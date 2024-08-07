受惠美國銷售強勁及日元疲軟 本田單季營業利潤創歷史新高

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 16:20

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日本第二大汽車製造商本田周三 (7 日) 表示，截至 6 月底的第一財季營業利潤創歷史新高，全年利潤有望再創新高。

本田指出，由於日本和美國的混合動力汽車以及印度和巴西的摩托車銷售強勁，提振公司獲利，4-6 月季度的利潤增長了 8.7% 。

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本田汽車公司上一季的利潤總計 3947 億日元 (約 27 億美元)，高於去年同期的 3630 億日元。季度銷售額成長近 17%，達到 5.4 兆日元。

本田表示，日元疲軟是其業績強勁的原因之一，估計日元疲軟的正面影響使本田季度營業利潤增加了近 480 億日元 (3.26 億美元)，但中國過於激烈的競爭帶來不利因素，本田將本財年營業利潤預期維持在 1.42 兆日元不變。

今年 6 月，本田在中國銷量下降 40%。本田在去年 11 月決定關閉一家合資工廠，公司還決定從 10 月份開始，將其在中國的汽油動力汽車產量減少 19%。

本田財務長 Eiji Fujimura 表示，貨幣影響仍然不確定，但強調本田致力於向各個市場提供合適的產品，以幫助其抵禦貨幣影響。