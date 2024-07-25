首度在中國減產！本田因銷售疲弱擬將年產能減5萬輛 關閉當地2工廠

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-25 14:39

日本車廠本田今 (25) 日表示將首度削減在中國的產能，每年產能將減少 5 萬輛，原因是與當地廠商的競爭趨於激烈，本田銷量持續低迷。

中國車廠在中國車市的電動車銷量增長，以燃油車為主的日本廠商陷入困境，例如日產也已透露關閉部分工廠。日本製鐵也鑑於交易客戶業務萎縮而決定退出與中國鋼鐵巨頭寶鋼的合資業務等，相關影響正在擴大。

目前本田在中國擁有 149 萬輛的年產能，在打算增加電動車 24 萬輛產能的同時，將減少 29 萬輛燃油車生產。本田第一步將關閉或停產在中國的 7 家汽油車工廠中的 2 家。廣東省廣州市的工廠將於 10 月關閉，湖北省武漢市的工廠 11 月起將停產。廣州市的另一家工廠也將關閉或停產。

本田在全球擁有近 500 萬輛的產能，中國是該車廠最大的生產基地。廣汽本田今年 5 月徵集正式員工自願離職等，推進將過剩產能合理化。在縮小燃油車業務的同時，力爭通過加強電動車業務來重整旗鼓。

這一最新發展凸顯日本車廠在中國面臨的困境，受價格戰競爭加劇和中國電動車廠崛起，日本汽車在中國的銷售量直線下降。知情人士上月表示，日產決定關閉位於江蘇省的工廠，三菱也在去年停止了在中國的汽車生產。

銷量下滑的影響也波及相關產業。日本鋼鐵龍頭新日鐵周二 (23 日) 表示，將退出與中國寶鋼的合資企業，在今年 8 月協議到期之際，結束雙方長達 20 年的合作，此舉將使新日鐵在中國的鋼鐵產能減少七成。

此外，中國電動車過剩產能正轉向東南亞和南美等地，並對當地銷售開始產生影響，SUBARU 已決定在泰國退出汽車生產。

調整中國業務的動向已擴大至所有日本汽車廠商。日野汽車打算明年對面向中國市場生產引擎的子公司「上海日野發動機」實施業務清算。上海日野發動機由日野汽車 2003 年與當地企業對半出資成立，一直生產柴油發動機供應給當地的卡車和建築機械，商用車也因當地競爭激烈，銷售持續苦戰。

日本汽車廠商從 2000 年代起響應中國政府促進汽車產業發展的要求，與當地企業合資，開始致力於生產和銷售。日系車以高品質在中國當地獲得支援，在處於高峰的 2000 年代，市佔率達到 2 成。

本田在全球年產能接近 500 萬輛。自 1990 年代起，本田一直在中國加大生產投資。此次是本田首次在中國減產，這意味著將改變一直以來的擴張路線。