亞股周三普遍回神 日股帶頭反攻 已收復周一跌幅

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:00

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大多數亞洲股市周三 (7 日) 上漲，從本周早些時候的大跌中回神，日本央行發表穩定市場的關鍵評論，幫助日股繼續強升、日元走貶。

美國股指期貨在亞洲交易中扭轉了早盤跌勢並上漲。不過，除了日本與南韓外，其他亞洲市場的漲幅仍然有限，因為全球經濟放緩的前景，仍然使市場情緒脆弱。

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日經指數和東證指數是周三亞洲表現最好的指數，各上漲超過 3%。加上周二的強勁上漲，這兩個指數現在已經收復了周一的暴跌，周一的暴跌導致兩個指數都跌至 8 個月低點，並進入熊市區域。

日本央行副總裁內田真一表示，在市場不穩定時央行不會升息，日本市場進一步上漲。

他的言論引發了一些樂觀情緒，認為日本利率不會像該行最初預測的那樣大幅上升。日本央行上周升息，並表示今年將進一步升息，其出乎意料的鷹派態度，成為日本市場的關鍵壓力。

周三的焦點也集中在日本的主要財報上，軟銀集團和本田汽車將於當天稍後公佈財報，兩檔股票分別上漲 5.5% 和 3.5%。

日本的正面情緒蔓延到其他地區，儘管速度較慢。南韓 KOSPI 指數上漲 2.5%，延續了從近 9 個月低點的反彈勢頭。

澳洲 ASX 200 指數上漲 0.2%，而印度 Nifty 50 指數期貨開盤積極，該指數在周二反彈減弱後將強勁復甦。

香港恆生指數在震盪交易中上漲 1%，因為買入重量級科技股抵消了其他板塊的疲軟。