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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦AU-US的目標價調降至26元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對安格魯金礦(AU-US)提出目標價估值：中位數由27元下修至26元，調降幅度3.7%。其中最高估值34元，最低估值23.62元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予安格魯金礦評價：積極樂觀5位、保持中立4位、保守悲觀1位。

安格魯金礦今(7日)收盤價為27.88元。近5日股價上漲3.7%，標普指數下跌3.61%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AU市場預估目標價

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