鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估下修至2.82元，預估目標價為26.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 02:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.87元下修至2.82元，其中最高估值3.67元，最低估值2.13元，預估目標價為26.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.67(3.67)
|5.77
|3.8
|2.74
|最低值
|2.13(2.13)
|1.67
|0.79
|1.93
|平均值
|2.8(2.81)
|3.28
|2.36
|2.34
|中位數
|2.82(2.87)
|3.09
|2.47
|2.34
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|56.58億
|64.94億
|63.08億
|59.70億
|最低值
|50.76億
|53.86億
|46.89億
|59.70億
|平均值
|53.67億
|58.92億
|55.94億
|59.70億
|中位數
|53.79億
|57.67億
|56.87億
|59.70億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.03
|2.27
|1.48
|0.71
|-0.56
|營業收入
|35.25億
|44.27億
|40.29億
|45.01億
|45.82億
詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估上修至1.18元，預估目標價為45.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估下修至3.78元，預估目標價為44.08元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行(DB-US)EPS預估上修至2.42元，預估目標價為17.29元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估下修至6.2元，預估目標價為61.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇