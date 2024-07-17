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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估下修至2.82元，預估目標價為26.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 02:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.87元下修至2.82元，其中最高估值3.67元，最低估值2.13元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.67(3.67)5.773.82.74
最低值2.13(2.13)1.670.791.93
平均值2.8(2.81)3.282.362.34
中位數2.82(2.87)3.092.472.34

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值56.58億64.94億63.08億59.70億
最低值50.76億53.86億46.89億59.70億
平均值53.67億58.92億55.94億59.70億
中位數53.79億57.67億56.87億59.70億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.032.271.480.71-0.56
營業收入35.25億44.27億40.29億45.01億45.82億

詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAU

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