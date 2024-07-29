鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦AU-US的目標價調升至27元，幅度約3.85%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:18
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對安格魯金礦(AU-US)提出目標價估值：中位數由26元上修至27元，調升幅度3.85%。其中最高估值32.67元，最低估值24.51元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予安格魯金礦評價：積極樂觀5位、保持中立4位、保守悲觀1位。
安格魯金礦今(29日)收盤價為27.11元。近5日股價下跌3.85%，標普指數下跌0.83%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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