鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股CELH-US的目標價調降至69元，幅度約4.83%
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 12:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Celsius控股(CELH-US)提出目標價估值：中位數由72.5元下修至69元，調降幅度4.83%。其中最高估值101.1元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Celsius控股評價：積極樂觀14位、保持中立5位、保守悲觀1位。
Celsius控股今(7日)收盤價為40.38元。近5日股價下跌4.83%，標普指數下跌3.61%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股CELH-US的目標價調降至85元，幅度約3.95%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股CELH-US的目標價調降至72.5元，幅度約6.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：HashiCorp Inc - Class A(HCP-US)EPS預估上修至0.12元，預估目標價為35.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國民油井華高(NOV-US)EPS預估下修至1.5元，預估目標價為23.00元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇