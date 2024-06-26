鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估上修至2.85元，預估目標價為26.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 22:00
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.75元上修至2.85元，其中最高估值3.65元，最低估值2.06元，預估目標價為26.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.65(3.65)
|5.73
|4.97
|2.74
|最低值
|2.06(2.06)
|1.67
|0.79
|1.66
|平均值
|2.78(2.7)
|3.35
|2.64
|2.2
|中位數
|2.85(2.75)
|3.11
|2.56
|2.2
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|56.58億
|64.94億
|64.46億
|62.58億
|最低值
|51.65億
|53.86億
|46.89億
|59.70億
|平均值
|54.09億
|59.42億
|57.35億
|61.14億
|中位數
|53.95億
|59.54億
|56.90億
|61.14億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.03
|2.27
|1.48
|0.71
|-0.56
|營業收入
|35.25億
|44.27億
|40.29億
|45.01億
|45.82億
詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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