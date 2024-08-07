鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑟國際(AXON-US)EPS預估上修至4.71元，預估目標價為377.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 16:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對泰瑟國際(AXON-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.5元上修至4.71元，其中最高估值5元，最低估值4.01元，預估目標價為377.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5(4.95)
|6.3
|7.28
|最低值
|4.01(4.01)
|5.3
|6.76
|平均值
|4.65(4.52)
|5.84
|7.09
|中位數
|4.71(4.5)
|5.82
|7.18
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|20.66億
|25.50億
|29.61億
|最低值
|19.57億
|23.37億
|28.38億
|平均值
|20.02億
|24.30億
|29.09億
|中位數
|20.03億
|24.28億
|29.36億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.01
|-0.03
|-0.91
|2.03
|2.31
|營業收入
|5.31億
|6.81億
|8.63億
|11.90億
|15.63億
詳細資訊請看美股內頁：
泰瑟國際(AXON-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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