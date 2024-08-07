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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑟國際(AXON-US)EPS預估上修至4.71元，預估目標價為377.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 16:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對泰瑟國際(AXON-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.5元上修至4.71元，其中最高估值5元，最低估值4.01元，預估目標價為377.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5(4.95)6.37.28
最低值4.01(4.01)5.36.76
平均值4.65(4.52)5.847.09
中位數4.71(4.5)5.827.18

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值20.66億25.50億29.61億
最低值19.57億23.37億28.38億
平均值20.02億24.30億29.09億
中位數20.03億24.28億29.36億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.01-0.03-0.912.032.31
營業收入5.31億6.81億8.63億11.90億15.63億

詳細資訊請看美股內頁：
泰瑟國際(AXON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAXON

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