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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估下修至2.64元，預估目標價為27.31元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 10:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.84元下修至2.64元，其中最高估值3.67元，最低估值2.13元，預估目標價為27.31元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.67(3.67)5.773.82.74
最低值2.13(2.13)1.670.731.93
平均值2.71(2.77)3.332.312.34
中位數2.64(2.84)3.112.32.34

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值57.28億64.94億63.08億59.70億
最低值50.76億55.55億46.89億59.70億
平均值54.37億60.15億56.23億59.70億
中位數53.95億59.38億56.90億59.70億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.032.271.480.71-0.56
營業收入35.25億44.27億40.29億45.01億45.82億

詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAU

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