〈房產〉女富豪一次砸6.24億元現金買2戶信義區豪宅 光車位就近千萬

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-07 13:13

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在台北股市進入高檔震盪的同時，財富的重新配置格外引人矚目，台北市信義區「首席公館」睽違 3 年半，女富豪一次現金買下同層兩戶，總價共約 6.24 億元、單價 245 萬元，令人驚訝的是，單戶配兩個車位，一個 10 坪，一個 8.7 坪，總價共 1850 萬元，平均一個就要 925 萬，超越實登皇翔 (2545-TW)「皇翔御琚」今年的 883 萬元。

在此一豪宅交易案中，新買家兩戶共買了四個車位，光車位就花了 3700 萬元，比一般台北市住宅都還高，車住的比人好。

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台灣房屋信義 101 加盟店店東向秦毅指出，「首席公館」屋齡僅 3 年，一戶大約 3 億元以上，且目前全社區單價都在 200 萬元以上，低樓層在預售時成交單價 214-242 萬元上下，高樓層單價則落在 260~271 萬元，此次交易也算合理範圍。而信義區新豪宅車位，多半有配電、充電裝設備，行情已來到 650-750 萬左右，至於首席公館身價近千萬元的車位，可能在硬體或規劃上有過人之處，或是採特殊設計的類車庫規劃，才能創下高價。

另外，大安區豪宅「One Park Taipei 元利信義聯勤」，也是由女富豪現金買下一戶，總價約 4 億元、單價 268 萬元，創下目前今年豪宅交易，單價次高紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心觀察，今年上半年兩百萬豪宅已有 18 筆交易，比去年的 12 筆還多 6 筆，共有 7 棟豪宅入榜，其中「西華富邦」最熱門，共有 6 筆成交，而「高貴」的為「One Park Taipei 元利信義聯勤」，4 筆交易單價區間在 266~279.4 萬元，是今年上半年的豪宅王，「皇翔御琚」也有 3 筆，「首席公館」2 筆，而「首泰信義」、「琢白」、「潤泰敦峰」各一筆，上半年兩百萬俱樂部總銷累積逾 63.8 億元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然平均地權修法後，私法人禁買豪宅，影響高資產族的財務配置，不過由於今年上半年股市表現亮眼，加上許多法人股東個人盈餘分配，不動產的保值效應仍深受企業家族喜愛，因此仍有不少富豪有雄厚資本，將現金直接轉入房產。