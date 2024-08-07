神準上半年EPS 1.56元 7月營收月增18.47%

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神準 7 月營收 9.37 億元，月增 18.47%，但年減 35.65 %。今年前 7 個月累計營收 63.13 億元，較去年同期下降 37.62%，目前市場需求疲軟，客戶仍在進行庫存調整。

神準董事長蔡文河表示，雖然今年整體營運仍面臨挑戰，但新產品線有望帶來轉機。預計從第四季開始，伺服器產品將開始小量出貨，期望到 2025 年底，以伺服器為主的 Computing 相關產品營收占比能達到 50%，並推動毛利率提升。