神準上半年EPS 1.56元 7月營收月增18.47%
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-07 13:38
網通廠神準 (3558-TW) 公告第二季財報，稅後純益 2,536.4 萬元，季減 50.6%、年減 89.8%，每股純益 (EPS)0.52 元；累計上半年稅後純益 7,678 萬元，年減 84.71%，每股純益 1.56 元。神準今日股價隨大盤強勢反彈，攻上漲停收在 141 元。
神準第二季營收 25.18 億元，季減 11.85%、年減 39.4%；毛利率 17.26%，季增 4.41 個百分點、年減 0.24 個百分點；營業利益 6611 萬元， 季增 218.16%、年減 76.83%；營益率 2.62%，季增 1.89 個百分點、年減 4.25 個百分點。
神準上半年營收 53.75 億元，年減 37.95%；毛利率 14.92 個百分點，年減 1.95 個百分點；營業利益 8,688.9 萬元，年減 85.96%；營益率 1.62 個百分點，年減 5.52 個百分點；稅後淨利 7,678 萬元，年減 84.71%；每股純益 1.56 元。
神準 7 月營收 9.37 億元，月增 18.47%，但年減 35.65 %。今年前 7 個月累計營收 63.13 億元，較去年同期下降 37.62%，目前市場需求疲軟，客戶仍在進行庫存調整。
神準董事長蔡文河表示，雖然今年整體營運仍面臨挑戰，但新產品線有望帶來轉機。預計從第四季開始，伺服器產品將開始小量出貨，期望到 2025 年底，以伺服器為主的 Computing 相關產品營收占比能達到 50%，並推動毛利率提升。
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