營收速報 - 2024年8月7日台股中小型公司7月營收一覽（新增172家）
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 07:55
本次公布7月營收一覽
截至台北時間2024年8月7日07:55，彙整前一日公布7月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計353家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|華友聯-建材營造業
|12.20億
|3121.4%
|華固-建材營造業
|30.54億
|1555.0%
|萬潤-其他電子業
|5.82億
|471.5%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|華固-建材營造業
|30.54億
|330.2%
|榮群-通信網路業
|4,706萬
|238.2%
|勤崴國際-資訊服務業
|4,540萬
|62.6%
7月已公布營收一覽
截至目前，已公布7月營收報告（資本額<50億）的家數累計達353家。其中營收年增大於 25％有118家，年增小於-20％有46家。
7月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|45家
|介於10～50億
|>= 0%
|57家
|介於10～50億
|< 0%
|15家
|介於10～50億
|<= -20%
|29家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|73家
|小於10億
|>= 0%
|89家
|小於10億
|< 0%
|27家
|小於10億
|<= -20%
|29家
7月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|台睿-生技醫療業
|340萬
|67800.0%
|華友聯-建材營造業
|12.20億
|3121.4%
|華固-建材營造業
|30.54億
|1555.0%
|萬潤-其他電子業
|5.82億
|471.5%
|青雲-電腦及週邊設備業
|5.64億
|301.3%
7月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|台睿-生技醫療業
|340萬
|2325.0%
|華固-建材營造業
|30.54億
|330.2%
|力旺-半導體業
|5.09億
|317.8%
|青雲-電腦及週邊設備業
|5.64億
|263.9%
|榮群-通信網路業
|4,706萬
|238.2%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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