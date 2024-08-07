search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 2024年8月7日台股中小型公司7月營收一覽（新增172家）

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 07:55


本次公布7月營收一覽

截至台北時間2024年8月7日07:55，彙整前一日公布7月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計353家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
華友聯-建材營造業 12.20億 3121.4%
華固-建材營造業 30.54億 1555.0%
萬潤-其他電子業 5.82億 471.5%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
華固-建材營造業 30.54億 330.2%
榮群-通信網路業 4,706萬 238.2%
勤崴國際-資訊服務業 4,540萬 62.6%
7月已公布營收一覽

截至目前，已公布7月營收報告（資本額<50億）的家數累計達353家。其中營收年增大於 25％有118家，年增小於-20％有46家。

7月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 45家
介於10～50億 >= 0% 57家
介於10～50億 < 0% 15家
介於10～50億 <= -20% 29家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 73家
小於10億 >= 0% 89家
小於10億 < 0% 27家
小於10億 <= -20% 29家

7月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
台睿-生技醫療業 340萬 67800.0%
華友聯-建材營造業 12.20億 3121.4%
華固-建材營造業 30.54億 1555.0%
萬潤-其他電子業 5.82億 471.5%
青雲-電腦及週邊設備業 5.64億 301.3%

7月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
台睿-生技醫療業 340萬 2325.0%
華固-建材營造業 30.54億 330.2%
力旺-半導體業 5.09億 317.8%
青雲-電腦及週邊設備業 5.64億 263.9%
榮群-通信網路業 4,706萬 238.2%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收生技醫療業台睿建材營造業華友聯

相關行情

台股首頁我要存股
華友聯137-9.87%
華固144-2.70%
萬潤236-2.28%
榮群19.150.26%
勤崴國際66.40.00%
青雲73.36.39%
力旺20151.77%
台睿31.50.67%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

偏弱
華友聯

83.33%

勝率
偏弱
萬潤

80%

勝率
偏弱
華固

75%

勝率

#均線指標下殺

偏弱
華友聯

83.33%

勝率
偏弱
華固

75%

勝率

#偏弱機會股

偏弱
華友聯

83.33%

勝率

#波段回檔股

偏弱
華友聯

83.33%

勝率

#空頭均線下殺

偏弱
華友聯

83.33%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty