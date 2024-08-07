哈尼雅被暗殺 哈瑪斯宣布新任政治局領導人

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-07 11:24

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巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯周二（6 日）宣布，由辛瓦（Yahya Sinwar）接替遇襲身亡的哈尼雅（Ismail Haniyeh），出任哈瑪斯新任政治局領導人。

哈瑪斯隨後在一份聲明中強調，在領導機構進行「深入廣泛的協商和審議」後，決定選擇辛瓦擔任政治局領導人，這一選擇體現了哈瑪斯在敏感時期和複雜的地區及國際形勢下對辛瓦的信心。

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哈瑪斯在 7 月 31 日證實，哈尼雅當天凌晨在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡。

辛瓦 1962 年出生於加薩地帶南部汗尤尼斯的一座難民營，是哈瑪斯下設安全機構主要創始人之一，並擔任哈瑪斯在加薩地帶的領導人多年，被外界視為是哈瑪斯強硬派的代表。

辛瓦成年後，有一半時間是在以色列的監獄度過。他是去年 10 月 7 日哈瑪斯襲擊以色列的幕後策劃者。