華郵爆料：以色列早就知會美國 暗殺了哈瑪斯政治領袖

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-08 07:54

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白宮知情人士透露，以色列在暗殺巴勒斯坦激進組織哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）之後，馬上就通知美國政府，白宮對此震怒不已。

據《華盛頓郵報》周二（6 日）報導，消息人士表示，美方在得知以色列暗殺哈尼雅後，怒不可遏，擔心此舉將破壞幾個月來為達成加薩停火而進行的談判。

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美國政府官員也氣以色列在暗殺真主黨或伊朗指揮官前都沒事先知會。

知情人士指出，這起事件發生後，美國和以色列的摩擦越來越大，許多白宮官員認為，以色列總理尼坦雅胡才是中東衝突的主要不確定因素，而不是伊朗。

一名以色列官員證實，哈尼雅被刺殺後，上周美國總統拜登與尼坦雅胡通話，氣氛很「緊繃」。

在公開場合，以色列政府既沒承認，也沒否認暗殺了哈尼雅。

7 月 31 日，哈尼雅在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡，這起事件進一步加劇了中東緊張局勢，伊朗已承諾要嚴厲懲罰以色列。