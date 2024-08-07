〈能源盤後〉周一暴跌後 全球股市反彈 以伊局勢更緊繃 油價小漲

鉅亨網編譯許家華 2024-08-07 05:36

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在全球股市收復前一日重挫後的部分跌幅後，原油期貨價格周二 (6 日) 溫和收高，交易者密切關注以色列和伊朗之間不斷升溫的緊張局勢，因這可能對中東的原油供應構成威脅。

能源商品價格

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9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 26 美分或 0.4%，收每桶 73.20 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 18 美分或 0.2%，收每桶 76.48 美元。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 2.3262 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.1% ，收每加侖 2.2958 美元。

9 月交割的天然氣價格上漲 3.5%，收每百萬 Btu 2.01 美元，4 日跌勢止步。

市場驅動力

因應周一全球股市暴跌，Brent 原油周一收在近 7 個月低點，WTI 收於 2 月初以來最低水準。周二股市反彈，為市場帶來一些喘息機會。

市場對中國和美國原油需求前景的擔憂依然存在。分析師表示，上周稍晚公布一系列弱於預期的經濟數據引發股市拋售，並對石油期貨造成壓力。

然而，由於中東緊張局勢升溫，下行空間似乎有限。上周又一位哈瑪斯高層被暗殺，伊朗將此事歸咎於以色列並誓言發動報復性打擊。新聞報導指出，美方官員不斷敦促伊朗不要升級衝突。

與此同時，美國國防部周一表示，數名美國人員在伊拉克軍事基地疑似火箭攻擊中受傷，且伊朗支持的武裝份子近日對美軍的攻擊增加。

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 能源期貨執行董事 Robert Yawger 預警，一但武裝份子誤判其攻擊，「可能引發該地區火災並導致數百萬桶石油生產中斷。」

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 報告指出，「如果中東局勢升級，石油供應因此受到影響，油價可能會迅速上漲。約三分之一的海運石油出口經由霍爾木茲海峽到達世界市場，該航道相當重要，倘若該處交通受到干擾，油價預計將大幅上漲。」