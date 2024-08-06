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美6月貿易逆差收窄至731億美元 3個月來首見

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-06 22:20

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美6月貿易逆差收窄至731億美元 3個月來首見(圖：REUTERS/TPG)

美國 6 月貿易逆差 3 個月來首次收窄，主要是受到商品和服務出口額創下今年初以來最大增幅影響。

根據美國商務部周二 (6 日) 公布數據，6 月商品和服務貿易逆差比 5 月縮小 0.2% 至 731 億美元，市場預期該月貿易逆差為 725 億美元；另外該月出口額成長 1.5%、進口額成長 0.6%。上述的數據皆尚未經過通膨調整。


根據當局初步預估，截至 6 月該季的數據是自 2022 年初以來商品和服務貿易對國內生產毛額 (GDP) 貢獻最大的一季。自去年 8 月以來，除兩個月外，美國貿易逆差一直在擴大。

美國供應管理協會 (ISM) 的調查結果顯示，7 月貿易狀況憂喜參半。該組織的製造業出口指數連續第二個月萎縮，而海外服務供應商的業務則穩健成長。

經通膨調整後，6 月商品貿易逆差收窄至 914 億美元，為 3 個月來最小。商品出口的成長廣泛，包括商用飛機、天然氣和其他石油產品以及汽車的出口增加；另外藥品和資本財的成長推動了進口。

其他數據方面，美國 6 月旅遊服務出口比 5 個月的創紀錄水準下降 2%、同月旅遊服務進口小幅攀升 0.7%，達到四個月來的高點。

6 月美國對中國商品貿易逆差收窄至 223 億美元、美國出口到中國的商品額上升至 4 個月高點，而對墨西哥的貨物逆差略有縮小。

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美國經濟貿易逆差出口進口貿易赤字

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