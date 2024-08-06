7月我CPI年增幅達2.52% 創5個月高 這些物價續漲

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-06 18:50

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主計總處今 (6) 日公布我國 7 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率達 2.52%，創 5 個月來高點，前 7 月平均 CPI 年增 2.3%，仍高於中央銀行的通膨警戒線 2%；其中，7 月蔬果、外食、房租和掛號費均續漲，若扣除蔬菜水果，漲 1.82%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI) 仍漲 1.84%。

主計總處不諱言，由於 7 月有凱米颱風來襲，但僅部分物價反應，主要影響會落在 8 月，預料蔬果價格會再漲，並造成物價壓力。

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此次調查中，7 月漲幅最大者分別為番茄漲 58.77%、西瓜漲 32.23%、甘藍菜 (高麗菜) 漲 30.39%、木瓜漲 24.51%、金飾及珠寶漲 19.34%、診所掛號費漲 14.03%、停車費漲 9.81%、其他食用油 (橄欖油等) 漲 9.10%，中藥材漲 7.16%、語言學習費漲 6.01%。

就七大類來看，食物類漲 4.57% 最多，主因水果去年比較基期低，再加上颱風影響，價格飆漲 27.23%，創 2 年來新高，蔬菜也因颱風造成供量減少，價格上揚 8.58%，食用油及外食費則各漲 4.99%、2.77%，惟蛋類價格下跌 16.27%，抵銷部分漲幅。

醫藥保健類漲 3.24%，主因部分醫院反映人事和材料等營運成本，調升掛號費，醫療費用上漲 4.31%，且部分藥品及保健食品價格上漲。

居住類漲 2.31%，主因電費、住宅維修費和房租分別上漲 5.21%、2.89% 和 2.51%。

而金飾及珠寶等個人隨身用品隨國際金價行情上漲，加上理容服務費調漲，使雜項類漲 2.1%。