擔保維持率降至警戒線 金管會：救市不只看單一指標

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-06 21:02

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台股近期震盪劇烈，動輒大跌上千點，外界關注金管會何時會考慮啟動救市機制，對此，證期局主秘尚光琪表示，截至今年 8 月 5 日止，整戶信用擔保維持率下滑至 153.74%、外資借券賣出占交易量比率 3.34%，強調救市並不會只考慮單一指標，而是依照整體市場環境、國際情勢等進行綜合考量。

回顧新冠疫情爆發之際，金管會當時宣布自 2022 年 10 月 1 日起調降「每日盤中借券賣出委託數量」及調升「融券保證金成數」，大挫空方銳氣。當時台股信用交易整戶擔保維持率跌至 158%、外資借券賣出比率為 3.76%，

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台股今年 7 月中旬達到歷史新高 24390 點，當時整戶信用擔保維持率高達 180%，根據證期局 8/2 公布的數據，擔保維持率降至 163.54%、借券賣出比率為 3.92%、外資借賣比率為 3.53%。借券賣出比率最近一週 (7/29-8/2) 平均 3.40% 、外資借賣比率最近一週平均為 3.17%，

統計至 8 月 5 日，整戶信用擔保維持率下滑至 153.74%、外資借券賣出占交易量比率 3.34%。

市場關注，這兩項關鍵指標已達到警戒水位，金管會是否考慮祭出救市措施，對此，尚光琪表示，金管會啟動股市穩定措施情境，絕非僅考慮單一指標，會依據整體市場環境、國際情勢等因素，進行綜合考量及判斷。

尚光琪指出，金管會持續關注國際地緣政治、經濟政策等面向，包括日本升息變化對股市影響，並持續參酌整體市場反應，留意是否出現非理性下跌。