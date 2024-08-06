〈聯詠法說〉手機備貨迎旺季 Q3營收季增1成 OLED TDDI明年量產

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-06 16:12

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IC 設計大廠聯詠 (3034-TW) 今 (6) 日召開法說會，副董暨總經理王守仁表示，第三季受惠手機迎接銷售旺季，在客戶備貨下，本季營收中位數約莫季增 1 成，也預計 OLED TDDI 將在明年第二季導入量產。

聯詠預估，第三季營收介於 274 至 284 億元，季增 8.6-12.6%，以美元兌新台幣匯率 32.5 元估算，毛利率約 38-40%，營益率 20-22%，其中，毛利率略低於上季，營益率則與上季相當。

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展望後市，王守仁認為，儘管半導體需求正在復甦，但復甦速度仍低於預期，公司會密切關注中東局勢發展、美國總統大選的結果對全球整體經濟與高科技產業的影響。

以應用別來看，第三季電視面板因上半年有漲價因素，客戶提早拉貨，下半年需求減少；顯示器第三季、下半年需求也減少，但電競顯示器需求不錯；筆電需求大致持平；車用受客戶庫存調整、需求也減少；手機受惠新機備貨需求，業績會穩健增長。

以三大產品線區分，聯詠第三季中小尺寸驅動 IC 受惠 OLED 手機面板鋪貨需求，業績季成長率居三大產品線之冠，SoC 較上季略為增加，大尺寸驅動 IC 則持平上季。

針對手機市場，王守仁認為，手機市場變化相當快速，但根據現階段客戶需求，下半年出貨量仍會優於上半年，尤其第三季在中國面板手機出貨量增加下，OLED 驅動 IC 較上季走揚，TDDI 也會些微成長。

新品方面，王守仁強調，聯詠會持續開發一系列產品，包括 Ram/Ramless/OLED TDDI，其中，OLED TDDI 預計明年第二季進入量產，而 FinFET 高壓製程會配合客戶對規格需求適時導入。