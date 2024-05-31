〈聯詠股東會〉下半年營運優於上半年 董事改選助攻ESG評級

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-31 14:01

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 今 (31) 日舉行股東會，副董暨總經理王守仁會後表示，第三季展望仍維持法說會中看法，預期整體下半年會優於上半年，同時表示，聯詠今年在 MSCI ESG 評級中從 B 進步至 BB 級，凸顯公司在社會、環境與公司治理方面的努力，預期隨著今年董事改選完成，公司治理將再向前一步。

聯詠此次全面改選董事，原先為五席董事與三席獨董，此次為強化公司治理，更改為三席董事與五席獨董，三席董事包括董事長何泰舜、副董暨總經理王守仁，以及聯電轉投資的迅捷投資協理鄭婉伶，並改以自然人身分入列。

獨立董事方面，包括台灣應材前董事長劉永生、清大電機資訊學院前副院長黃婷婷、成大前校長蘇慧貞、精英前副董王金來與水木創業顧問董事長廖湘如；整體董事候選人名單中，女性比例提升，形成男女比例各半。

展望後市，聯詠看好，伴隨 OLED 在手機、平板與筆電應用的滲透率提高，推升了 OLED 面板需求，聯詠掌握市場動向，量產具備多個獨特功能之高階電競顯示器晶片，成功搶占商機並擴大營收。

聯詠也領先業界推出搭載 LTPO 背板之 OLED 應用，成功開發出超低功耗手機 AMOLED 驅動晶片，輔以串接式 OLED 結構以延長 AMOLED 產品壽命，並加入光學補償技術以提高面板顯示均勻亮度。