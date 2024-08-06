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鉅亨速報

營收速報 - 藍天(2362)7月營收21.60億元年增率高達44.86％

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 18:15


藍天(2362-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣21.60億元，年增率44.86%，月增率-0.17%。

今年1-7月累計營收為143.08億元，累計年增率11.01%。

最新價為50.8元，近5日股價下跌-13.75%，相關電腦週邊下跌-8.25%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3242 張
  • 外資買賣超：-2887 張
  • 投信買賣超：+6 張
  • 自營商買賣超：-361 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 21.60億 45% -0%
24/6 21.63億 43% 5%
24/5 20.52億 -6% -15%
24/4 24.05億 9% 18%
24/3 20.35億 -1% 40%
24/2 14.55億 -14% -29%

藍天(2362-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為筆記型電腦。電腦周邊設備。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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