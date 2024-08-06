營收速報 - 藍天(2362)7月營收21.60億元年增率高達44.86％
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 18:15
今年1-7月累計營收為143.08億元，累計年增率11.01%。
最新價為50.8元，近5日股價下跌-13.75%，相關電腦週邊下跌-8.25%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3242 張
- 外資買賣超：-2887 張
- 投信買賣超：+6 張
- 自營商買賣超：-361 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|21.60億
|45%
|-0%
|24/6
|21.63億
|43%
|5%
|24/5
|20.52億
|-6%
|-15%
|24/4
|24.05億
|9%
|18%
|24/3
|20.35億
|-1%
|40%
|24/2
|14.55億
|-14%
|-29%
藍天(2362-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為筆記型電腦。電腦周邊設備。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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