聯詠Q2雙率優預期 獲利近54億元 上半年每股賺16.9元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-29 17:55
IC 設計業者聯詠 (3034-TW) 今 (29) 日公告第二季財報，毛利率、營益率皆優於財測高標，稅後純益 53.89 億元，季增 10.11%，年減 21.59%，每股稅後純益 8.86 元，累計上半年達 16.9 元。
聯詠第二季營收 252.31 億元，季增 3.29%，年減 16.73%，毛利率 41.14%，季增 0.05 個百分點，年減 0.6 個百分點，營益率 21.82%，季增 0.76 個百分點，年減 3.1 個百分點，稅後純益 53.89 億元，季增 10.11%，年減 21.59%，每股稅後純益 8.86 元。
聯詠上半年營收 496.59 億元，年減 8.63%，毛利率 41.12%，年減 0.7 個百分點，營益率 21.44%，年減 2.87 個百分點，稅後純益 102.82 億元，年減 11.55%，每股稅後純益 16.9 元。
聯詠預計在下周二召開法說會，法人預期，除了第三季展望外，包括整體下半年市況、價格競爭、OLED 驅動 IC 全年業績、美系大客戶需求以及 ASIC 設計進度，都將是會議焦點。
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