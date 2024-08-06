停止外移！富士康「回歸」河南建總部 港媒：越南與印度失寵有三大原因

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 13:31

‌



富士康在 7 月下旬宣佈，將在中國河南鄭州投資 10 億人民幣，建設新事業總部大樓，擴大供應鏈，吸引更多訂單。目前，富士康在中國也進入招聘旺季。

‌



報導指出，富士康「回歸」絕非偶然，印度和越南「失寵」背後的根源問題還在於工人素質、產業鏈以及基礎設施建設。

有消息傳出蘋果 iPhone 16 新機仍會在中國進行組裝。由於印度工人受教育程度不如中國，印度工廠組裝的 iPhone 15 良率僅有一半。

越南、印度的供應鏈不齊全也是富士康回歸的另一個主要原因，雖然越南與印度勞動成本低於中國，但有不少越南和印度工廠需要的零件仍要從中國進口，工廠還要支付昂貴的運輸費用，拉高了總成本。

基礎設施欠缺更成為壓垮駱駝的最後一根稻草。印度與越南電力基礎設施落後，在工廠生產的電力高峰期面臨限電困境，印度民間的偷電現象也廣泛存在，進一步提升生產成本。