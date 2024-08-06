遠東新世紀首批永續可轉債8/8掛牌 世紀鋼和台泥Q3發行

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-06 14:39

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櫃買中心指出，遠東新世紀 (1402-TW) 率先於 8 月 8 日發行我國首兩檔綠色交換公司債，並正式上櫃掛牌，其所募資金主要用於協助子公司進行低碳轉型。此外，世紀鋼 (9958-TW) 和台泥 (1101-TW) 也取得資格認可，將於第三季發行綠色債券及永續績券。

櫃買中心將於 8 月 8 日上午 9 時，舉辦永續發展轉 (交) 換公司債上櫃掛牌暨資格認可典禮，邀請金管會及證期局長官、債券發行人遠東新世紀、取具資格認可的世紀鋼和台泥公司，以及承銷商凱基證券、永豐金證券，與評估機構安永、勤業眾信會計師事務所等蒞臨。

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櫃買中心於去年 12 月將具股權性質的轉 (交) 換公司債券納入得發行永續發展債券之債券範疇，經歷半年多的準備和推廣，遠東新世紀率先於 8 月 8 日發行我國首兩檔綠色交換公司債 (簡稱遠東新 E1 永、遠東新 E2 永)，並正式上櫃掛牌，其所募資金主要用於協助子公司進行低碳轉型。

此外，世紀鋼公司本次申請綠色債券資格認可，並規劃今年第 3 季發行綠色轉換公司債，所募資金預定運用於投入離岸風電基礎設施。台泥公司則申請可持續發展連結債券資格認可，並規劃發行連結溫室氣體減量目標之可持續發展連結轉換公司債 (Sustanability-Linked Convertible Bond，簡稱 SLCB)。

以上 3 家發行人的計畫書分別由安永與勤業眾信會計師事務所擔任評估機構，出具符合國際資本市場協會 (ICMA) 綠色債券原則 (GBP) 以及可持續發展連結債券原則 (SLBP) 的意見。