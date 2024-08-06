客戶消化庫存續拖累 合勤控上半年獲利年減77.23% EPS 0.43元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-06 12:09

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合勤控股 (3704-TW) 5 日發布 2024 年上半年財報。其中，受客戶持續調整庫存影響，上半年合併稅後盈餘不如預期，僅有 1.74 億元，較去年同期大減 77.23%，每股純益 (EPS) 0.43 元。

合勤控股說明，業績下滑主因是客戶持續進行庫存調整，導致需求疲軟。法人預期，合勤控的電信客戶庫存調整將於下半年觸底，2025 年需求有望回升。同時，國防相關訂單預計在 2025 年將較 2024 年有所增長。

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合勤控同時公布第二季營收為 65.08 億元，季增 18.09％ ，年減 8.63％ ；第二季稅後純益為 1.29 億元，季增 193％ ，年減 57.56％ ，每股純益 (EPS) 0.32 元，。

合勤控旗下三家子公司各有專攻。合勤科技專注電信市場，盟創科技負責代工業務，兆勤科技則經營通路與品牌。其中合勤科技積極開發 10G 光纖網路解決方案和 5G 固定無線接入產品；兆勤科技則推出面向中小企業的高階 WiFi 6 資安路由器，強化網路安全布局。

法人指出，合勤控在印度市場持續擴張，加上兆勤科技的企業客戶穩定成長，預計將有助於提升整體毛利率。