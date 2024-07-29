鼓勵永續發展債券 櫃買自8/1起補貼發行人最高35萬元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-29 15:43

為鼓勵政府、中小企業投入永續發展債券市場，櫃買中心今（29）日表示，從 2024 年 8 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日推出補貼措施，只要在活動期間完成「永續發展政府債券」或「永續發展轉（交）換公司債券（CB）」掛牌，就可於掛牌 2 個月後申請最高 35 萬元補貼。

櫃買中心表示，2023 年我國永續發展債券市場的發行金額，在世界交易所聯合會 (WFE) 會員交易所中排名第 7，且氣候債券倡議組織亦發布報告指出，櫃買中心掛牌的所有綠色、社會及可持續發展債券均符合其氣候債券數據庫方法論，所掛牌的永續發展債券皆與國際接軌，並讚譽櫃買中心是高品質的永續發展債券交易所。

櫃買中心指出，依規定發行永續發展債券，須委請外部評估機構出具評估報告，相較發行一般債券增加外部評估機構費用，櫃買中心希望藉由補貼外部評估機構費用措施，縮小發行永續發展債券與一般債券發行費用上的差異。

另考量國際上政府機構參與發行占比已達 27%，而我國於今年初有高雄市及台北市二地方政府參與發行，前者發行綠色債券新台幣 20 億元、後者發行社會責任債券新台幣 100 億元，除北高之外，其他 4 都目前都在推動階段，預計最快明年發行，可藉由補貼措施減少政府機構發行債券的行政作業。