〈焦點股〉藥華藥7月營收月增近1倍 漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-06 10:46

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藥華藥 (6446-TW) 營收表現亮眼，7 月營收達 8.8 億元，月增近一倍，累計今年 1 至 7 月營收達 48.4 億元，年增超過 8 成，激勵今 (6) 日股價漲逾半根停板，最高漲至 648 元，力拚站回月線。

藥華藥早盤以 644 元開高，盤中最高來到 648 元，漲逾半根停板，不過隨後漲幅收斂，甚至一度翻黑，跌破 600 元大關，最低跌至 599 元，截至上午 10 點 20 分，股價暫報 616 元，漲幅約 1.65%，成交量超過 4000 張。

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觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人連續 10 個交易日買超，合計買超 6756 張，於上周五 (2 日) 轉為賣超 955 張，不過昨 (5) 日再買超 1825 張。此外，藥華藥提到，近期獲得外資連續買進，截至 8 月 5 日外資占比已逾 20%，外資持股創下新高。