藥華藥5月營收創單月新高 日本市場為新動能

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-05 18:44

藥華藥 (6446-TW) 今 (5) 日公告 5 月營收達 7.9 億元，年月雙增，且創下歷史單月新高。藥華藥指出，Ropeg 在美國、日本及其自主經營的子公司都持續成長，其中日本市場有望成為藥華藥另一重要的成長動能。

藥華藥 5 月營收 7.9 億元，月增 18.46%，年增 89.03%，寫下歷史單月新高。累計今年 1 至 5 月營收 31.1 億元，年增 89.34%。

藥華藥表示，自今年 6 月開始，日本健保給付患者可自行注射 Ropeg，一次可拿取 90 天藥量，將有效減少患者回院就診次數和降低醫療費用負擔，有助提升病人數並拓展市場。藥華藥認為，日本市場有望成為美國市場之外，另一重要營運動能。

藥華藥於 5 月 29 日喜獲新加坡藥證。Ropeg 目前已在歐美、韓國、日本、臺灣、新加坡等多國取得真性紅血球增多症 (PV) 藥證，全球銷售持續擴展。