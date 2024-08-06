〈台幣〉由升轉貶 貶近1角至32.736元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-06 10:11
台股今 (6) 日跟隨日韓股的強彈而反彈，不過盤中快速收斂漲點，從匯市來看，新台幣也由升轉貶，貶值達 9.7 分，受到國際匯市變動加劇影響，新台幣震幅也擴大，中央銀行表示，會密切關注匯市的動態。
新台幣今日以 32.64 元、貶值 0.1 分開出後，最高來到 32.602 元，不過，隨即轉弱，開盤半小時最低來到 32.736 元，貶值 9.7 分。
觀察主要亞幣變動，日元早盤轉貶近 0.4%，韓元也貶逾 0.4%，新台幣貶超過 0.3%，因台幣貶 0.25%，港幣小貶約 0.05%，泰銖處平盤附近，星元小升近 0.05%。
法人分析，日銀升息並將逐步縮減日本公債收購金額，較市場預期鷹派，在此同時，美國聯準會 9 月降息機率拉高，美日利差縮窄，進而影響國際股匯市，而日元未來的動態取決於聯準會寬鬆貨幣政策力道、美日利差，預估中長期仍有升值機會，對台北匯市的影響應密切注意。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 對美國經濟放緩擔憂蔓延 日元升至7個月高點
- 日銀救了日元、損了日股 全球市場跟著進入亂局
- 〈紐約匯市〉市場預測Fed大幅降息、日元飆升 壓低美元
- 〈台股開盤〉連續暴跌後戲劇性反彈 漲809點創盤中最大漲點後又翻黑
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇