〈台幣〉由升轉貶 貶近1角至32.736元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-06 10:11

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台股今 (6) 日跟隨日韓股的強彈而反彈，不過盤中快速收斂漲點，從匯市來看，新台幣也由升轉貶，貶值達 9.7 分，受到國際匯市變動加劇影響，新台幣震幅也擴大，中央銀行表示，會密切關注匯市的動態。

新台幣今日以 32.64 元、貶值 0.1 分開出後，最高來到 32.602 元，不過，隨即轉弱，開盤半小時最低來到 32.736 元，貶值 9.7 分。

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觀察主要亞幣變動，日元早盤轉貶近 0.4%，韓元也貶逾 0.4%，新台幣貶超過 0.3%，因台幣貶 0.25%，港幣小貶約 0.05%，泰銖處平盤附近，星元小升近 0.05%。