search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股開盤〉連續暴跌後戲劇性反彈 漲809點創盤中最大漲點後又翻黑

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-06 09:53

cover image of news article
〈台股開盤〉早盤漲809.56點創盤中最大漲點 賣壓仍重開高走低櫃買率先翻黑。(鉅亨網資料照)

台股今 (6) 日隨日股展開反彈，在台積電、聯發科回神下，開盤跳空上漲 503.51 點，來到 20344.39 點，站回 2 萬點大關，早盤一度衝上 20640.44 點，大漲 809.56 點，創盤中最大漲點紀錄，但隨後快速翻黑，全日預估成交值放大至 7200 億元。

不過，隨著賣壓出籠下，加權指數開高走低，漲點快速收斂，中小型股表現則依舊弱勢，櫃買指數率先由紅翻黑，早盤下跌逾 2%。


觀察今日權值股表現，台積電開盤 868 元，上漲 53 元或 6.5%；聯發科開盤跳空漲停 1090 元，重新站回千元大關，廣達、台達電等漲 3%、台光電、旭隼、大立光、日月光投控力成等早盤都漲逾 5%。

貨櫃三雄也是今日強勢指標，萬海早盤攻上漲停、陽明及長榮大漲半根停板，其他傳產如遠東新、台塑化均漲 3%；不過，成衣代工指標聚陽股價持續回檔，早盤一度觸及跌停。

文章標籤

台股台積電聯發科櫃買指數

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數20288.492.31%
櫃買市場加權指數233.6-1.65%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty