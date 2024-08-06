〈台股開盤〉連續暴跌後戲劇性反彈 漲809點創盤中最大漲點後又翻黑
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-06 09:53
台股今 (6) 日隨日股展開反彈，在台積電、聯發科回神下，開盤跳空上漲 503.51 點，來到 20344.39 點，站回 2 萬點大關，早盤一度衝上 20640.44 點，大漲 809.56 點，創盤中最大漲點紀錄，但隨後快速翻黑，全日預估成交值放大至 7200 億元。
觀察今日權值股表現，台積電開盤 868 元，上漲 53 元或 6.5%；聯發科開盤跳空漲停 1090 元，重新站回千元大關，廣達、台達電等漲 3%、台光電、旭隼、大立光、日月光投控力成等早盤都漲逾 5%。
貨櫃三雄也是今日強勢指標，萬海早盤攻上漲停、陽明及長榮大漲半根停板，其他傳產如遠東新、台塑化均漲 3%；不過，成衣代工指標聚陽股價持續回檔，早盤一度觸及跌停。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 無懼台積電大跌 大摩列首選股 稱拋售後估值有吸引力
- 外資殺紅眼699億 史上第7大賣超狂砍台積電、鴻海 順手加碼反向ETF
- 〈台股盤後〉史上最慘股災 斷頭式暴跌1807點 426家收跌停
- 風災後看屋 股災時看ETF 大跌時莫慌莫亂 用這招就對了
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇