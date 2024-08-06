〈台股開盤〉連續暴跌後戲劇性反彈 漲809點創盤中最大漲點後又翻黑

台股今 (6) 日隨日股展開反彈，在台積電、聯發科回神下，開盤跳空上漲 503.51 點，來到 20344.39 點，站回 2 萬點大關，早盤一度衝上 20640.44 點，大漲 809.56 點，創盤中最大漲點紀錄，但隨後快速翻黑，全日預估成交值放大至 7200 億元。