熊來了警鐘響 統一美低波高息加政府債ETN具避險功能

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-06 09:55

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美國就業數據引發率退疑慮，加上日元升值市場急速去槓桿，那斯達克指數進入修正，S&P500 指數落入熊市，統一證券 (2855-TW) 金融商品部今 (6) 日表示，統計半個月來市場上掛牌指數產品 (含 ETF 和 ETN)，漲幅為正的產品中 90% 為連結美政府債和公司債，其餘為低波動、房地產等股票，在股市下行期間撐起保護傘。

美國 10 年期公債殖利率跌破 4%，對利率展望敏感的 2 年美債也暴跌至 3.97%，帶動債券價格全面上揚，市場揣測，聯準會將擴大降息幅度。

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據統計，7 月 16 日至 8 月 2 日集中市場掛牌產品中，漲幅為正的共 103 檔，最高漲幅為 4.48%，其中僅 10 檔標的非債券類，包括美國低波動、房地產、太空衛星等。

統一證說明，美國政府公債因具備良好的避險特性，可用來平衡投資組合的風險、優化整體投資策略，在市場多頭時低配避險資產，市場空頭時超配避險資產，將傳統的股權相關多空投資策略轉向更穩健的資產配置型態，使統一美國政府債券 7-10 年期指數 ETN(02001B-TW) 於上述統計期間報酬率約為 2%。

此外，投資人也可留意美股資金輪動下的受惠族群，以統一 MSCI 美國低波動 ETN(020015-TW) 為例，其追蹤指數「MSCI 美國低波動報酬指數」近半個月漲幅優於 S&P 500 指數 6%；而近兩個月資本貨物 (Capital Goods) 板塊佔指數比重提升最多，達 56.68%，成分股包括航太和國防，如雷神技術公司 (RTX)，機械製造如漢威聯合國際（Honeywell International 等；其餘通訊服務以及能源板塊比重提升也達 20%。