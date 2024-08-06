營收速報 - 2024年8月6日台股中小型公司7月營收一覽（新增132家）
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 07:55
本次公布7月營收一覽
截至台北時間2024年8月6日07:55，彙整前一日公布7月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計189家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|台睿-生技醫療業
|340萬
|67800.0%
|青雲-電腦及週邊設備業
|5.64億
|301.3%
|欣巴巴-建材營造業
|13.93億
|205.6%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|台睿-生技醫療業
|340萬
|2325.0%
|力旺-半導體業
|5.09億
|317.8%
|青雲-電腦及週邊設備業
|5.64億
|263.9%
7月已公布營收一覽
截至目前，已公布7月營收報告（資本額<50億）的家數累計達189家。其中營收年增大於 25％有64家，年增小於-20％有24家。
7月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|25家
|介於10～50億
|>= 0%
|27家
|介於10～50億
|< 0%
|11家
|介於10～50億
|<= -20%
|16家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|39家
|小於10億
|>= 0%
|47家
|小於10億
|< 0%
|15家
|小於10億
|<= -20%
|16家
7月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|台睿-生技醫療業
|340萬
|67800.0%
|青雲-電腦及週邊設備業
|5.64億
|301.3%
|欣巴巴-建材營造業
|13.93億
|205.6%
|致和證-金融保險業
|1.67億
|178.9%
|商之器-生技醫療業
|2,543萬
|173.0%
7月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|台睿-生技醫療業
|340萬
|2325.0%
|力旺-半導體業
|5.09億
|317.8%
|青雲-電腦及週邊設備業
|5.64億
|263.9%
|欣巴巴-建材營造業
|13.93億
|208.3%
|商之器-生技醫療業
|2,543萬
|133.0%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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