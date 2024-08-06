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鉅亨速報

營收速報 - 2024年8月6日台股中小型公司7月營收一覽（新增132家）

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 07:55


本次公布7月營收一覽

截至台北時間2024年8月6日07:55，彙整前一日公布7月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計189家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
台睿-生技醫療業 340萬 67800.0%
青雲-電腦及週邊設備業 5.64億 301.3%
欣巴巴-建材營造業 13.93億 205.6%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
台睿-生技醫療業 340萬 2325.0%
力旺-半導體業 5.09億 317.8%
青雲-電腦及週邊設備業 5.64億 263.9%
7月已公布營收一覽

截至目前，已公布7月營收報告（資本額<50億）的家數累計達189家。其中營收年增大於 25％有64家，年增小於-20％有24家。

7月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 25家
介於10～50億 >= 0% 27家
介於10～50億 < 0% 11家
介於10～50億 <= -20% 16家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 39家
小於10億 >= 0% 47家
小於10億 < 0% 15家
小於10億 <= -20% 16家

7月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
台睿-生技醫療業 340萬 67800.0%
青雲-電腦及週邊設備業 5.64億 301.3%
欣巴巴-建材營造業 13.93億 205.6%
致和證-金融保險業 1.67億 178.9%
商之器-生技醫療業 2,543萬 173.0%

7月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
台睿-生技醫療業 340萬 2325.0%
力旺-半導體業 5.09億 317.8%
青雲-電腦及週邊設備業 5.64億 263.9%
欣巴巴-建材營造業 13.93億 208.3%
商之器-生技醫療業 2,543萬 133.0%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收生技醫療業台睿生技醫療業台睿

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台股首頁我要存股
青雲68.90.29%
欣巴巴189-9.13%
力旺1980-6.16%
致和證17.25-9.92%
商之器19.1-9.91%
台睿31-13.12%

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