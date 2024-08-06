Jefferies：這數據如果偏離預期 市場就全亂套了

鉅亨網編譯許家華 2024-08-06 08:45

‌



Jefferies 分析師預警，倘若即將公佈的通膨數據偏離預期，恐引發市場動盪。

Jefferies 在給客戶的報告中指出，近期市場的波動源於多種因素，包括疲弱的經濟數據、地緣政治不確定性以及中央銀行的政策行動，這些因素與股指期貨的過度配置相互交織。

‌



分析師強調，將這種風險回避的價格行為歸咎於單一因素是不公平的，因為多重壓力共同影響了市場。關鍵因素似乎是薪資數據，這被形容為「壓垮套利交易駱駝的最後一根稻草」，隨後資金將大規模轉向安全資產，使得投資者懷疑市場將進一步下跌。

Jefferies 指出，沒有人能確定市場會如何走向，這突顯了當前市場環境的不可預測性。即將公布的消費者物價指數（CPI）數據對於他們的預測至關重要。

分析師警告稱，如果核心 CPI 數據達到 0.3 或以上，市場將面臨嚴重混亂，因為這可能質疑美聯準會 (Fed) 的政策底線，利率無法保護風險。相反，如果 CPI 低於預期，則可能平息市場情緒，甚至引發顯著的反彈，這可能暗示 Fed 將進行大幅降息。

Jefferies 對其風險平價策略表示信心，認為 Fed 已經重新建立了市場的安全網。他們指出，藍籌股在最近的損失中提供了約 70% 的保護。然而，他們也警告，通膨的復甦可能削弱 Fed 的行動能力，帶來重大風險。